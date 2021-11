CON AVIS ALLA BIBLIOTECA UN POMERIGGIO DI ATTIVITÀ PER BAMBINI SULL’IMPORTANZA DEL DONARE

Un pomeriggio di letture, attività e giochi per sensibilizzare i bambini sull’importanza del donare: sabato 4 dicembre alle 16.30 alla Biblioteca Civica Falesiana di via Appiani 32 si svolgerà l’evento “Donatori di letture”, organizzato in collaborazione dai volontari di Avis comunale e dai lettori volontari della biblioteca.

L’iniziativa, destinata ai bambini dai 6 ai 10 anni, ha l’intento di insegnare ai più piccoli il significato della donazione, in modo da trasmettere valori positivi come l’altruismo e il volontariato e formare gli adulti di domani come parte attiva della comunità.

La partecipazione è gratuita e su prenotazione.

Info e prenotazioni: 0565 226110 biblioteca@comune.piombino.li.it