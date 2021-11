Consiglio metropolitano: eletti i 18 nuovi membri. Ecco chi sono

29.11.2021 – È nato poco dopo la mezzanotte il nuovo Consiglio metropolitano che da questa notte può contare su 18 nuovi consiglieri che andranno ad occupare gli scranni di Ca’ Corner assieme al Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro in quella che sarà la seconda legislatura della Città metropolitana di Venezia.

Le operazioni di spoglio delle schede dei 602 votanti (su 713 aventi diritto per una percentuale complessiva dell’84,43%), sono iniziate alle ore 20 di domenica per concludersi dopo oltre 4 ore quando ormai era già scoccata la mezzanotte. Tre le liste che avevano presentato i propri candidati: “Città di Venezia,” (18 candidati) “Insieme per la Città metropolitana”(12 candidati) e “Movimento Civico” (11 candidati) per un numero complessivo di 44 aspiranti consiglieri. Complessivamente hanno votato 401 uomini e 201 donne.

Le operazioni di spoglio si sono svolte regolarmente e si concluse con la firma del verbale da parte dell’Ufficio elettorale verso le ore 2 del mattino.

Per la lista “Le Città di Venezia” risultano eletti 11 candidati: Paolino D’Anna (consigliere comunale a Venezia), Massimo Calzavara (consigliere comunale a Pianiga), Alberto Canciani (consigliere comunale a Concordia Sagittaria), Matteo Senno (consigliere comunale a Venezia), Serena Universi (consigliere comunale a Campolongo Maggiore), Enrico Gavagnin (consigliere comunale a Venezia), Christofer De Zotti (consigliere comunale a Jesolo), Riccardo Brunello (consigliere comunale a Venezia), Silvia Susanna (sindaco di Musile di Piave), Maria Teresa Senatore (consigliere comunale a Portogruaro), Maika Canton (consigliere comunale a Venezia).

Per la lista “Insieme per la Città metropolitana” sono stati eletti 6 candidati: Marco Dori (Sindaco di Mira), Maria Rosa Pavanello (Sindaco di Mirano), Monica Sambo (consigliere comunale Comune di Venezia), Francesco Rizzante (consigliere comunale Comune di San Donà di Piave), Emanuele Rosteghin (consigliere comunale Comune di Venezia), Stefano Molena (consigliere comunale a Campolongo Maggiore).

Per la lista “Movimento Civico” è stato eletto 1 candidato: Andrea Danieletto (consigliere comunale Comune di Vigonovo).