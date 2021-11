Mentre i dati Covid in Puglia evidenziano che la settimana si apre con 209 nuovi casi positivi, ma una situazione ospedaliera ancora abbastanza sotto controllo e la nuova variante Omicron torna a far paura la popolazione mondiale, in Puglia si cerca di accelerare sulle somministrazioni delle terze dosi. Sulla base degli ultimi dati ufficiali, resi noti dal Ministero della Salute, intanto, si evince che nella nostra Regione sono in tutto 345.381 i pugliesi over 12 non ancora vaccinati contro il Covid.

Covid in Puglia, i numeri dei No Vax per fascia d’età

Questo è quanto si evince dai dati del report settimanale emesso dal Governo centrale. Andando ad analizzare con maggiore attenzione i numeri dei non vaccinati contro il Covid in Puglia, si evince che il maggior numero di No Vax è concentrato nella fascia 30-49 anni, cioè 136.970, praticamente oltre un terzo del totale. Mancano all’appello poco più di 60mila pugliesi, invece, nella fascia tra 50 e 59 anni, 56.003 tra 20 e 29 anni e poco più di 61mila tra 12 e 18 anni.