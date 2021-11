F1 in lutto: È morto Frank Williams

Frank Williams, fondatore del famoso team di Formula 1 che porta il suo nome, è morto all’età di 79 anni. S annunciarlo, su Twitter, il team. Negli anni Settanta, la squadra creata da Frank Williams ha vinto 16 titoli mondiali tra il 1980 e il 1997, nove per i costruttori e sette per i piloti. In sedia a rotelle dal 1986 a causa di un incidente stradale in Francia, era approdato nel mondo della F1 nel 1969, quando si fece prestare il telaio di una vecchia Brabham-Cosworth e mise alla guida della vettura il connazionale Piers Courage, scomparso l’anno dopo in gara a Zandvoort, una morte che lo segnò profondamente. Con il tecnico Patrick Head, Williams ha creato dal nulla uno dei più grandi team di Formula 1 di tutti i tempi, capace di vincere sette titoli piloti (l’ultimo con Jacques Villeneuve nel 1997) e nove tra i costruttori, che collocano la Williams seconda solo alla Ferrari.