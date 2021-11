Gambarie, termometro sfiora gli zero gradi: arriva la prima neve dell’anno

È arrivata nella tarda serata la prima neve dell’anno a Gambarie d’Aspromonte. La bassa temperatura già percepita in città non poteva che fare da cornice ad un evento nevoso nella zona montuosa dove il termometro segna 1 grado. Temperatura che andrà sotto lo zero nel corso della notte, con la neve che imbiancherá Gambarie anche nelle prossime ore con ogni probabilità.