Giornalista molestata a Empoli, identificato tifoso che le ha toccato il sedere

La polizia ha individuato il tifoso che dopo la partita di Empoli-Fiorentina di sabato 27 novembre ha palpeggiato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia. Si tratta di un 45enne residente ad Ancona, indagato per violenza sessuale. Il commissariato di Empoli ha incrociato le immagini riprese dalla televisione con altri filmati e con la videosorveglianza dell’impianto sportivo. La reporter ha presentato una denuncia-querela. Nei prossimi giorni la giornalista potrebbe essere sentita come parte offesa. Grazie alla denuncia, fanno sapere dalla questura di Firenze che ha aperto un fascicolo, sarà più facile identificare anche gli altri tifosi che hanno molestata la donna, nella stessa circostanza, fuori dallo stadio Castellani, sul lato di deflusso dei tifosi viola. Le telecamere hanno permesso di riprendere il responsabile nel passaggio ai tornelli di uscita. “Ho sentito il prefetto di Firenze che mi ha preannunciato che sarà emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un uomo, identificato come quello che si è reso responsabile di quei gesti insopportabili, dì cui si conoscono ora le generalità”, ha affermato il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia.