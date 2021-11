Gravissimo incidente ad Ercolano, violento scontro tra uno scooter ed un’auto: 39enne in pericolo di vita

Un gravissimo incidente si è verificato domenica 28 novembre verso le 23:30 ad Ercolano, in via Bordiga all’angolo con via Gramsci.

Secondo le prime ricostruzioni un 39enne a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro un’automobile guidata da un uomo di 42 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi ed in prognosi riservata.

Sul posto sono poi sopraggiunti anche i carabinieri di Ercolano e di Torre del Greco per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per individuare eventuali responsabilità.

Sequestrati i due veicoli per effettuare ulteriori accertamenti.