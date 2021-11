A Grazzanise “dopo anni di di continui disagi finalmente una degna sepoltura”

Il comune di Grazzanise (CE), tramite il suo sindaco, Enrico Petrella ha emesso un’ordinanza secondo cui, a partire da oggi, lunedì 29 novembre, sarà possibile procedere all’assegnazione, e quindi alla successiva concessione, di loculi, aree per cappelle gentilizie ed ossari posti all’interno del cimitero di via Vaticale.

A Grazzanise l’ordinanza per i loculi

L’assegnazione in concessione dei loculi può essere concessa ai soggetti maggiorenni nati e/o residenti nel Comune di Grazzanise; i soggetti maggiorenni non nati o non residenti nel Comune di Grazzanise che abbiano un congiunto sepolto nei Cimiteri di Grazzanise. A questi soggetti è quindi offerta di possibilità di inviare istanza di assegnazione dei loculi.

Il richiedente fa istanza di assegnazione dei loculi, delle aree per cappelle gentilizie e degli ossari per se e per i famigliare in vita (linea retta ascendente e discendente e collaterale) oppure per i defunti di cui può disporre l’estumulazione e la traslazione La domanda dovrà essere consegnata dalle ore 9:00 del 29/11/2021.

“Cari concittadini, – con queste parole – il sindaco Petrella informa la comunità della novità che, già da tempo rappresenta un’esigenza fondamentale – dal 29 novembre sarà finalmente possibile richiedere in concessione i loculi del nuovo cimitero. Dopo anni di continui disagi sarà possibile garantire una degna sepoltura ai nostri cari“.