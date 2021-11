Jesolo, perde la vita 46enne durante i lavori di manutenzione all’impianto anticendio

29.11.2021 – Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di lunedì in piazza Brescia nella sede dell’Ufficio turistico di Jesolo. Purtroppo deceduto un operaio 46enne. Da quanto si apprende dai Vigili del fuoco l’uomo è morto durante alcuni lavori di manutenzione all’impianto antincendio dell’ufficio turistico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti col personale di distaccamento per mettere in sicurezza il sito.

L’incidente è accaduto durante i lavori di manutenzione delle bombole cariche di Argon che servono per l’impianto antincendio che erano state smontate per essere portate alla revisione periodica. Una di questa bombole ha iniziato a sfiatare violentemente e ha colpito l’operaio. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale.