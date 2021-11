Medici sospesi, La Mantia a muso duro: “Assurdo che siano contrari al vaccino”

Intervista a Ignazio “Igo” La Mantia. Il presidente dell’Ordine del Medici di Catania analizza il caso dei medici che si rifiutano di vaccinarsi e che “Addirittura lo consigliano anche ai loro pazienti…”.

E tira le orecchie ai ristoratori: “Posso testimoniare che in alcuni locali non viene chiesto il green pass all’ingresso, nessun controllo. Così non va. Non capiamo che i rischi sono ancora alti, altissimi. Sono d’accordo con ristoratori e titolari di attività in genere che non vogliono si ricada nell’incubo delle zone rosse, ma dobbiamo fare tutti la nostra parte ed essere da esempio”.