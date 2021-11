Meteo: è ancora allerta gialla. Disagi in tutta la provincia di Ragusa. A Vittoria un’auto sprofonda in una buca

A Ragusa continua l’allerta meteo gialla: venti di burrasca, precipitazioni sparse, temporali hanno caratterizzato questa grigia giornata di Novembre. Da martedì ci sarà un netto miglioramento.

Si segnalano diversi disagi in tutta la Provincia.

A Scoglitti il mare è tanto agitato da arrivare a lambire la strada.

A Vittoria si è verificato un incidente sulla ex Ss 115 all’incrocio con Sp 2 per Acate (sotto il cavalcavia Madonna della Salute).

Un albero di carrubbo è caduto sulla Strada Provinciale 14 Castiglione-Piombo, prima di arrivare al Catello di Donanfugata, chiudendo una corsia. Sul posto i vigili del fuoco.

Sempre a Vittoria in via Ruggero Settimo, angolo Via Cristoforo Colombo, un’auto è finita dentro una buca profonda.

A Ragusa anche una grandinata.

All’altezza di Kastalia, a Vittoria, nei pressi di Comiso segnalati pericolosi pali della luce pericolanti.