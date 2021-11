Mirano, primo spettacolo dedicato ai volontari

29.11.2021 – #IOSIAMO, primo spettacolo di teatro dedicato al volontariato e alle storie dei volontari che stanno cambiando l’Italia, va in scena a Mirano al teatro di Villa Belvedere per una replica speciale voluta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Lo spettacolo di Tiziana Di Masi torna in scena (prossime date: 2 dicembre Rovigo-Solidaria, 4 dicembre Palmi-Reggio Calabria, 5 dicembre Rende-Cosenza) dopo essere anche diventato un libro, edito da San Paolo. È il quarto anno di circuitazione per un lavoro che è andato in scena in oltre 50 repliche, alcune delle quali all’interno di contesti istituzionali di alto prestigio, tra cui il Senato della Repubblica e l’inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come ormai da tradizione, anche nella data di Mirano #IOSIAMO si concluderà con una storia dedicata a un volontario e al volontariato della città dove viene rappresentato, In questo caso, nella data dell’1 dicembre Tiziana Di Masi racconterà due storie legate alle associazioni miranesi di volontariato. La scelta di Tiziana Di Masi punta a trasmettere in ogni rappresentazione il valore autentico della cittadinanza attiva e dell’impegno. La storia “a km zero” è il valore aggiunto dello spettacolo, una storia ogni volta diversa per coinvolgere il territorio e motivare gli spettatori a impegnarsi, aderendo a realtà che operano nel loro stesso quartiere o paese e delle quali, probabilmente, non erano a conoscenza. Perché uno degli obiettivi di #IOSIAMO è diffondere attivamente la cultura del volontariato attraverso il teatro, a partire dalle scuole.

Raccogliendo da nord a sud le testimonianze dei volontari impegnati su vari fronti, dalla lotta alla povertà alla tutela dei più deboli e della diversità, fino alla difesa dell’ambiente, Tiziana Di Masi racconta l’unica svolta possibile per creare un vero valore, superando la logica dell’autoaffermazione per dare qualcosa agli altri. Sono gesti essenziali per la società, ma anche per coloro che li compiono. “Perché – sostiene Tiziana Di Masi – soltanto attraverso la svolta dall’IO al NOI si può comprendere il vero senso della vita e superare l’infelicità per tentare di arrivare a una realizzazione personale attraverso il bene”.

#IOSIAMO ha il patrocinio nazionale di CSVnet, l’associazione dei Centri di servizio per il volontariato, di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie). I media partners di #IOSIAMO sono le maggiori voci del sociale in Italia: Redattore Sociale, Vita, Volontariato Oggi.

Diretto da Paolo Valerio (Teatro Nuovo di Verona) e Mirko Segalina, con le scene e i video ideati da Antonio Panzuto, con il testo di Andrea Guolo, lo spettacolo porta in scena storie come quella di Norina Ventre, “Mamma Africa”, che dà da mangiare agli immigrati esattamente come trent’anni fa sfamava i braccianti calabresi. Come quelle degli attivisti della “Terra dei fuochi”, mamme che hanno perso i figli divorati dal cancro e ora sostengono altre mamme, nella loro stessa situazione. Come quella di Mario, emiliano, che aiutando i disabili ha fatto del bene ad altri e soprattutto a se stesso, superando la depressione che lo aveva colpito. Come quella di Alessio, che fa il clown nelle corsie di ospedale in Toscana per regalare un sorriso a chi non ne avrebbe motivo. Come quelle dei tanti, perché sono ben 5,5 milioni i volontari stimati in Italia, che superano con gesti concreti e quotidiani ogni distinzione di sesso, razza, religione facendo del bene per gli altri, per tutti noi.

«Uno spettacolo come questo – spiega la sindaca di Mirano Maria Rosa Pavanello – è quanto mai significativo per una città come Mirano, forte di una radicata e viva tradizione di volontariato, impegno civile e associazionismo. Tantissimi sono i miranesi che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo, le proprie energie e l’entusiasmo di fare qualcosa di utile».