Paura per uno scontro in Tangenziale, tre veicoli coinvolti: feriti e traffico bloccato

Paura questo pomeriggio intorno alle 15,30 sulla Tangenziale di Catania per un incidente stradale. Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Stradale di Catania, giunta sul posto per la ricostruzione della dinamica e per l’esecuzione dei rilievi, all’altezza dello svincolo di Misterbianco e sulla carreggiata in direzione sud è avvenuto un tamponamento fra tre auto.

Quanto accaduto ha causato un inevitabile rallentamento alla circolazione e sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polstrada, anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, che erano in transito e si sono occupati della gestione della viabilità.

Sempre secondo quanto riferito a noi dagli agenti della Polizia Stradale, il sinistro ha causato delle ferite lievi alle persone coinvolte e in questo momento il traffico sta riprendendo a scorrere, seppur con qualche leggero rallentamento date le operazioni di sgombero della carreggiata.

Immagine di repertorio