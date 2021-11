Polfer: ubriachezza, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale

7 denunciati e 1.460 persone controllate, 124 pattuglie impegnate nelle stazioni e a bordo treno, 12 sanzioni elevate e un minore rintracciato: è questo il bilancio dell’attività, durante il fine settimana, del compartimento Polfer della Toscana.

Gli agenti del reparto operativo Polfer di Firenze Santa Maria Novella, nel corso della mattina di venerdì, hanno denunciato un cittadino moldavo di 21 anni, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e perché sprovvisto di documenti previsti per l’identificazione; inoltre è stato contravvenzionato per ubriachezza e sottoposto ad allontanamento.

Nello specifico, gli operatori sono intervenuti a bordo di un convoglio Alta velocità su richiesta del capotreno, che ne aveva richiesto l’allontanamento e, all’atto di farlo scendere, il passeggero ha minacciato gli agenti ed ha opposto resistenza, così da rendere necessario l’accompagnamento coattivo in ufficio.