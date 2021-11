Ragusa: focolaio Covid. Chiuso il Circolo Didattico Palazzello

Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.1299 del 29 novembre 2021, è stata disposta la chiusura del Circolo Didattico Palazzello nelle giornate del 30 novembre e del 1 dicembre, a seguito di emergenza epidemiologica da Covid -19.

Il provvedimento scaturisce dalla richiesta urgente del Dirigente Scolastico del Circolo Didattico Palazzello di valutare misure precauzionali per limitare il diffondere del contagio da Covid-19 – alla luce del fatto che in data odierna in n. 5 classi è stato registrato un focolaio da infezione da Covid-19, che ha visto coinvolti diversi alunni dell’Istituto scolastico.

Sentito il Dirigente Medico di Igiene Epidemologica e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, e sulla base della Relazione dello stesso, si ritiene altresì anche opportuno procedere alla sanificazione dei locali scolastici e alla organizzazione di uno screening a mezzo tampone antigenico della popolazione scolastica.