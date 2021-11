Ragusa: pubblicato avviso per l’ideazione grafica di un logo per il brand “Via Roma”

L’Amministrazione Comunale avvia una manifestazione di interesse per affidare l’ideazione grafica di un logo per il brand “Via Roma”. Per questo motivo sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato un avviso finalizzato ad individuare, tramite affidamento diretto, un operatore economico in grado di effettuare la predetta ideazione grafica. Il soggetto affidatario avrà il compito di realizzare il progetto grafico di un logo per il brand ”Via Roma”, per la valorizzazione e promozione dell’asse viario più importante del centro storico di Ragusa superiore.

Possono rispondere all’indagine di mercato i soggetti che svolgano attività di grafico o attività similari pertinenti all’oggetto, con comprovata esperienza professionale.

Ai concorrenti sarà richiesto di possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti, come l’idoneità professionale presentando altresì il curriculum.

L’importo per la realizzazione del progetto grafico viene fissato in complessivi euro 650,00, Iva inclusa La manifestazione di interesse, unitamente al progetto di ideazione grafica del logo, completa di tutti i dati e le informazioni richieste, dovrà pervenire a pena di esclusione, al dirigente del Settore XII – Servizio 2° Turismo del Comune di Ragusa, negli orari di apertura dell’ufficio protocollo generale, entro le ore 13 del 17 dicembre 2021.

“L’Amministrazione comunale ha voluto creare questo brand per “Via Roma” – dichiara l’assessore al turismo ed ai centri storici Ciccio Barone – affinché questo importante asse viario possa diventare un centro commerciale all’aperto identificato in una via storica che valorizzeremo in un certo modo. Proprio con i commercianti di via Roma abbiamo parlato in diverse occasioni e concordato sull’idea di creare questo brand. Loro stessi si sono impegnati anche ad avviare un piano di comunicazione per promuovere anche le nuove attività che sono state recentemente aperete. Il Brand Via Roma sarà collegato al nuovo piano di riqualificazione del sito che verrà presentato quanto prima in Commissione centri storici per poi potere avviare gli interventi, come concordato con i commercianti, nel mese di febbraio del prossimo anno che serviranno a far rinascere il cuore della città”.

A questo link tutte le informazioni e i materiali utili da scaricare