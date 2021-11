Reggina, Gallo: “La società non è in vendita, Aglietti rimarrà con noi. Nessun sequestro degli incassi”

Io non ne capisco nulla di calcio dunque sulle domande tecniche non posso rispondere. Aglietti riuscirà a tirarci fuori da questo momento, sono convinto di questo. Due sconfitte consecutive possono accadere, basta vedere il Pisa che ha fatto fatica dopo la vittoria contro di noi. Il campionato è difficile e sono convinto che nessuno farà la grande fuga. Aglietti mi ha assicurato che ci rifaremo già dalla gara contro l’Ascoli. Contro il Benevento c’è stato un blackout mentale e fisico.

Tutti hanno il diritto di dire ciò che pensano. Chi critica però dovrebbe supportare con delle basi ciò che dice. Ho sentito che qualcuno ha detto che mi è stato pignorato l’incasso di Reggina-Cremonese e permettetemi una battuta, sarebbe costato più l’atto che l’incasso stesso. Mi sono fatto dare i soldi dalla Lega? Non è una cosa fattibile. Sui procuratori è meglio che non mi esprimo…una vicenda risolta in 10 minuti.

Aglietti non è in discussione anche in caso di sconfitta contro l’Ascoli. Sottil ha detto che vorrà fare la sua guerra a Reggio Calabria? Sono contento anche di questa cosa.

Toscano prima di essere esonerato ne perde di gare se non erro. A malincuore lo mandai via. Taibi ha appena rinnovato con noi e stará con la Reggina per diversi anni.

La società non è in discussione, non è in vendita. Questo lo dico a gran voce.