Reggio Calabria, addio allo scheletro del Roof Garden: Piazza Indipendenza ritorna a splendere

E’ stato per anni il salottino di Reggio Calabria, sede di incontri prestigiosi e ristorante d’Élite. Piazza Indipendenza, centralissima Via della città reggina, tra qualche settimana vedrà nuovamente lo storico Roof Garden riprendere vita…sotto altre vesti.

L’eco-mostro che per anni è stato esposto agli occhi dei cittadini e turisti sta cambiando forma giorno dopo giorno, svelando le sue nuove facce. Al posto dello storico locale adesso sorgerà Terranova, nota catena di abbigliamento.

Così come il Teatro Siracusa, abbandonato per anni, adesso anche il Roof Garden tornerà a prendere vita seppur con altre finalità.

La popolazione reggina, spaccata in due per la decisione, ha apprezzato in gran percentuale la nuova trasformazione, sottolineando come la struttura abbia già abbellito la Piazza centrale dove fino a qualche mese fa sorgeva lo scheletro dell’ex ristorante.