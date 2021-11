Santa Margherita Ligure, 60enne ruba all’interno di un cantiere materiali e attrezzature

A Santa Margherita Ligure, i carabinieri della locale stazione, dopo aver raccolta una denuncia di furto all’interno di un cantiere edile sporta dal proprietario, un 60 enne Rapallo, gli operanti, dopo alcuni accertamenti supportati anche dalla visione delle telecamere del sistema di video sorveglianza cittadino e privato, identificavano il responsabile, un 45 enne nullafacente pregiudicato di Rapallo, il quale, come constatato, la notte del 14 novembre u.s, si era introdotto all’interno del cantiere situato in quella via F. Costa, asportando complessivamente materiale ed attrezzi per 2.500 euro. Denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.