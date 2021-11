De Luca: “le scuole devono restare aperte” ma nel casertano altri studenti vanno in Dad

“Purtroppo è stato individuato un focolaio di infezione COVID tra i bambini della scuola elementare di Grazzanise Don Milani. In attesa delle decisioni delle autorità sanitarie, che stanno completando il tracciamento dei contatti dei casi risultati positivi, abbiamo deciso di sospendere l’attività scolastica in presenza nel suddetto plesso per le giornate del 29 e 30 novembre”.

Scuole in Dad

Con queste parole il primo cittadino di Grazzanise (CE), Enrico Petrella, comunica ai suoi concittadini la situazione della scuola Don Milani, anche qui, come in tanti altri istituti della provincia di Caserta si torna in Dad per prevenire ulteriori contagi.

Ovviamente è questa l’unica scelta possibile in queste circostanze ma, “il problema delle scuole – ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – restano le famiglie non vaccinate”.

Ed ecco quindi che il sindaco Petrella coglie l’occasione per “raccomandavi di procedere celermente con il vaccino e di prestare la massima attenzione utilizzando tutte le misure di prevenzione, in primis la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto quando non sia garantito il corretto distanziamento”.