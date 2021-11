Torna libero il 28enne di Sonnino arrestato per aver aggredito i genitori con una motosega…

Era salito agli onori della cronaca appena ieri per un episodio alla ‘Freddy Krueger’, il popolare personaggio della saga ‘A Nightmare’, ma oggi torna in libertà.

L’uomo di Sonnino, di 28 anni, di professione pizzaiolo, arrestato ieri per aver minacciato con una motosega i propri genitori, era solo ubriaco. Questa mattina l’udienza in tribunale ha ricostruito quanto accaduto. La sega non è stata neanche accesa, ne tantomeno i genitori sarebbero stati ‘sfiorati’ dall’attrezzo.

C’è stata una lite, ma solo perché il 28enne sarebbe tornato a casa ubriaco…

Insomma, nella seduta tenuta questa mattina davanti al giudice Coculo, del tribunale di Latina, l’uomo è stato accusato soltanto di resistenza a pubblico ufficiale. Niente lesioni, quindi, ne tantomeno tentato omicidio…

Alla fine della fiera, come si dice, l’arresto effettuato dai carabinieri non è stato neanche convalidato…