Taormina, mascherine obbligatorie in centro storico dal 4 dicembre

Dal 4 dicembre al 9 gennaio, anche all’aperto, nel centro storico a Taormina bisognerà indossare la mascherina obbligatoriamente. Queste le misure prese in vista delle feste di Natale e l’arrivo di turisti con un’ordinanza del sindaco, Mario Bolognari, dopo che nella settimana dal 19 al 25 novembre sono stati comunicati 31 nuovi positivi al Covid-19 dall’Asp di Messina.

“I dati sono da zona rossa – ha detto il sindaco – e per questo motivo ho pensato a misure più restrittive in riferimento anche alle recente ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci”.

La misura riguarderà le zone maggiormente frequentate dai turisti come corso Umberto, via Teatro Greco, piazza Sant’Antonio, il percorso pedonale tra il parcheggio Porta Catania e piazza Sant’Antonio, piazza IX Aprile, piazza Vittorio Emanuele, via Di Giovanni, via Calapitrulli, via Giardinazzo e via Naumachie.