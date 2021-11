Terrasini, “Viaggio della Prevenzione”, domani 30 novembre, camper in piazza. Ecco quali esami si potranno fare

Domani (30 novembre) tappa a Terrasini, per il Viaggio della Prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo dopo le “fermate” già effettuate a Bolognetta, Isola delle Femmine, Ustica, Lampedusa, Cerda, Partinico e Castronovo di Sicilia. Tutto in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il servizio sarà effettuato sempre con i camper precisamente in piazza Falcone e Borsellino dalle 9 alle 16 sempre senza prenotazione con lo screening mammografico e con quello del tumore del collo dell’utero e con il Sof Test per la ricerca del sangue nascosto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

In aggiunta ci saranno anche gli operatori per la somministrazione sia del vaccino anti Covid che di quello antinfluenzale e apposite postazioni di operatori amministrativi e informatici per venire incontro alle esigenze dell’utenza. Intanto sono ammontate a 1.494 le prestazioni erogate.

Immagine di repertorio