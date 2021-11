Trasporti scolastici: al via le domande di rimborso dell’abbonamento Ama per gli studenti

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso, totale o parziale, dal pagamento dell’abbonamento scolastico annuale per il servizio di trasporto fornito da Ama spa per gli studenti che frequentano le scuole medie e superiori, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Lo rende noto l’assessore ai Servizi scolastici, Francesco Cristiano Bignotti.

Possono accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

· attestazione Isee in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente il beneficio, recante importo non superiore a 10mila euro;

• residenza nel Comune dell’Aquila;

• frequenza dello studente presso un istituto scolastico aquilano (medie e superiori);

• dichiarazione di non fruizione di rimborso/esenzione ovvero di contribuzioni simili, erogate da altri Enti.

Le domande devono essere formulate esclusivamente secondo gli appositi moduli, reperibili come sul sito internet istituzionale a questo indirizzo o sul sito internet di Ama spa, accessibile a questo indirizzo.

Il modulo di domanda, appositamente compilato, dovrà essere consegnato, a pena di esclusione, entro il termine ultimo del 24 dicembre 2021, esclusivamente a mano allo sportello di Ama spa, situato presso il Terminal Bus ovvero inviato mediante raccomandata A/R, indirizzata all’Azienda mobilità aquilana spa, Località Campo di Pile snc – 67100 L’Aquila (AQ) oppure a mezzo mail all’indirizzo di posta certificata di Ama spa ama.aq@legalmail.it