Agente libero dal servizio arresta borseggiatore in San Frediano

Borseggiatore prontamente bloccato. Era seduto ad un bar in via dei Serragli quando, ieri pomeriggio, la sua attenzione è stata richiamata dalle grida di una donna che, indicando una coppia in fuga, stava urlando in strada “al ladro, al ladro!”.

Il protagonista della vicenda, un poliziotto del Reparto mobile di Firenze libero dal servizio, non ha perso tempo, lanciandosi subito all’inseguimento dei fuggitivi, un uomo ed una donna.

I due però hanno preso strade diverse; l’agente ha seguito il suo istinto ed ha rincorso l’uomo, riuscendo a bloccarlo dopo una corsa in via di Santa Monaca.

Una volta fermato, quest’ultimo non ha potuto far altro che riconsegnare il maltolto, ovvero un IPhone, sfilato poco prima dallo zaino della vittima.

L’uomo, un cittadino tunisino di 27 anni già noto alle Forze di Polizia, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso con persona al momento rimasta ignota.

Sul posto è intervenuta anche una Volante della Questura fiorentina. Il telefonino è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.