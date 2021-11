Caso Greta Beccaglia, sospeso il giornalista Giorgio Micheletti

Il caso Greta Beccaglia ha fatto il giro d’Italia e non solo. La giornalista che è stata palpeggiata in diretta televisiva nel post Empoli-Fiorentina ha denunciato il tifoso che è stato riconosciuto e già identificato. L’uomo ha chiesto scusa, sentito da diverse emittenti televisive. Ciò non toglie la denuncia allo stesso soggetto, protagonista di un gesto da censura a pochi giorni dalla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle donne. Oltre al tifoso, anche il giornalista Giorgio Micheletti, in diretta con Greta al momento dell’accaduto, è stato sospeso. A “condannare” il giornalista la frase pronunciata subito dopo il gesto “Non te la prendere”. Una frase che per molti è sembrata troppo superficiale per un momento così delicato. “In quel momento, in 25 secondi, devi metabolizzare l’accaduto -sono state le giustificazioni del conduttore- volevo essere vicino a Greta e le ho detto di pensare a tutto quanto alla fine della diretta”.