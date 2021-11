Caserta, in arrivo i contenitori per umido e vetro. Ecco come farne richiesta

Il Comune di Caserta fa sapere che sono in distribuzione, per coloro che ne hanno fatto richiesta ed hanno ricevuto email di conferma, i contenitori per la raccolta di umido e vetro destinati alle abitazioni unifamiliari.

Contenitori umido e vetro

Gli interessati potranno recarsi presso l’isola ecologica di viale Lincoln per il ritiro, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Inoltre da oggi la società Ecocar ha avviato la consegna domiciliare a tutti coloro che hanno fatto richiesta nell’anno 2021 di una compostiera domestica.

Si ricorda che per entrambi i casi (contenitori unifamiliari e compostiera) è ancora possibile inoltrare la richiesta attraverso i moduli disponibili sul sito internet comunale.

Clicca qui per scaricare i moduli per ottenere i contenitori.