Esquilino, i vigili del fuoco evacuano 5 famiglie e chiudono 2 negozi per la verifica di stabilità di un palazzo

Sul posto anche la polizia Locale di Roma Capitale. Non risultano feriti

All’altezza del civico 137 di Via Giolitti in zona Esquilino a Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la stabilità del palazzo.

Il sopralluogo è iniziato stamattina intorno alle ore 10 ed è ancora in corso. Sono state evacuate in via precauzionale 5 famiglie e stabilita la chiusura preventiva di 2 attività commerciali. Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1 e la polizia locale di Roma Capitale.