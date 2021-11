Interventi previsti sulla strada Sorba: sopralluogo dei sindaci di Misterbianco e Camporotondo Etneo

Stamani i sindaci di Misterbianco, Marco Corsaro, e di Camporotondo Etneo, Filippo Privitera, si sono incontrati sulla strada Sorba da dove si diparte per Misterbianco lato sud via della Vinazza e per Camporotondo lato nord via A. Tripoli. Un’arteria frequentatissima dal flusso veicolare dei residenti dei due Comuni che però le piogge ogni anno rendono impraticabile provocando allagamenti e anche buche o vere e proprie voragini sul selciato.

I due primi cittadini sul posto, presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici di Misterbianco, Santo Tirendi, si sono resi conto concretamente della precaria situazione dell’arteria e hanno convenuto al termine del sopralluogo di sottoscrivere una convenzione e stanziare ciascuno un importo al fine di intervenire sulla strada, sistemando l’asfalto, eliminando per quanto è possibile le depressioni naturali e realizzando le vie di deflusso naturale delle acque nel corso delle piogge.

“E’ un intervento non più rinviabile – hanno detto i due primi cittadini Corsaro e Privitera – che renderà agibile e sicura la percorribilità dell’arteria che taglia il confine dei nostri territori”. Una prima stima dei tecnici dei due Comuni prevede una spesa di circa 50mila euro da dividere tra i due enti.