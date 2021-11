Nuovo sponsor per la Virtus Bologna. Virtus Segafredo Bologna, Club campione d’Italia 2020/2021, e Poggipolini S.p.A. hanno annunciato oggi in conferenza stampa la nuova partnership commerciale. L’azienda bolognese, tra le dieci player al mondo nel segmento della forgiatura a caldo di “viteria” hi-tech, sarà al fianco delle V Nere, con la qualifica di Official Sponsor, per le prossime tre stagioni.

“Il messaggio che la Poggipolini Spa vuole lanciare – dichiara Michele Poggipolini, C.E.O. dell’azienda di famiglia –con il suo ingresso in Virtus Pallacanestro è fortemente legato all’interesse nei confronti delle future generazioni, soprattutto in questo particolare momento. La pandemia mondiale ancora in corso ha fortemente cambiato le nostre vite, ci ha costretti a lunghi momenti di isolamento sociale, ma chi è stato più colpito sono i giovani, dall’infanzia all’adolescenza, quelli costretti alla DAD, quelli che non hanno potuto per ben due lunghissimi anni praticare sport, vedere amici, stare semplicemente in compagnia a tifare la propria squadra del cuore, da casa o in un palazzetto. È per questo che la Poggipolini spa – prosegue il componente nazionale del Consiglio Generale di Confindustria – è onorata di entrare a far parte della grande famiglia Virtus, club tra i più titolati e vincenti d’Italia nonché esempio di come lo sport sia sano, costruttivo e capace di aiutare a crescere in un percorso educativo integrato. Inoltre, perché crediamo e condividiamo il progetto imprenditoriale e sportivo del Presidente Zanetti, sfidante e ambizioso. Questo percorso lo facciamo insieme alla Virtus, proprio nel momento in cui la Poggipolini sta lanciando Speed Up Lab, casa-laboratorio dell’innovazione, un centro di sviluppo di eccellenza dove collaboreremo in partnership con giovani startup, fornitori, clienti ed università con la visione di creare una nuova filiera tecnologica che punti ai settori dell’aeronautica, spazio e che sta già lavorando sulle nuove energie propulsive, dall’elettrico all’idrogeno, all’alta formazione professionale delle nuove skills e alla ricerca accademica. Pensando ai giovani – conclude il Presidente del Gruppo dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia – al loro futuro, sia nello sport che nella vita reale, è questo il momento per una classe dirigente imprenditoriale degna di questo nome, capace di impegnarsi costruendo cose concrete. Non solo parole: abbiamo sempre investito molto nel futuro, sicuri di una storia che ci ha insegnato a viaggiare nel tempo. Lo facciamo anche oggi, perché noi ci crediamo”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Poggipolini come nostro nuovo partner – commenta Luca Baraldi, CEO di Virtus Pallacanestro Bologna – come Società siamo sempre molto attenti e proattivi verso nuove tecnologie e innovazione. Questo nuovo accordo di sponsorizzazione ci rende orgogliosi per vari motivi: in primo luogo si tratta di una partnership su base triennale con un’azienda internazionale leader nel proprio settore, guidata da un giovane imprenditore, Michele Poggipolini, che come noi ha fortemente manifestato l’interesse nei confronti delle future generazioni. L’accordo riflette la volontà di Virtus Segafredo di puntare sempre di più all’eccellenza, – continua il dirigente delle V Nere – inoltre Poggipollini S.p.A si fa portatrice di valori fondamentali che condividiamo appieno come innovazione e cambiamento. Mi auguro che questa nuova collaborazione conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni”.