Agguato di camorra: 8 arresti per il duplice omicidio De Falco e Caterino. Mandanti e ragioni

Emesse 8 ordinanze per il duplice omicidio avvenuto nel 2003: un vero e proprio agguato di camorra avvenuto nel 2003. Nella giornata di oggi, infatti, a Santa Maria Capua Vetere e presso le Case Circondariali di Sassari, Novara, Parma, Viterbo, Milano Opera, Sulmona (AQ) e Palmi (RC), i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 8 (otto) persone ritenute gravemente indiziate del duplice omicidio in pregiudizio di Caterino Sebastiano, classe 1955, e De Falco Umberto, classe 1971, consumato a Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 31 ottobre 2003.

Agguato di Camorra

All’inizio degli anni 2000, conclusasi la c.d. “faida di Villa Literno” tra i BIDOGNETTI ed il gruppo UCCIERO/TAVOLETTA e dopo le vicende processuali che avevano condotto all’arresto di capi nonché di numerosi affiliati del clan dei CasalesiI, la fazione Schiavone si ricompattò intorno alla figura di Schiavone Francesco “Cicciariello”.

Quest’ultimo, uscito dal carcere di Spoleto e dopo aver assunto la direzione criminale del clan, volle immediatamente riaffermare l’egemonia dei casalesi nei confronti di coloro che ne avevano ostacolato l’ascesa; tra questi Caterino Sebastiano che, scarcerato nel maggio 2002 e stabilitosi a Santa Maria Capua Vetere, costituì un gruppo autonomo, di cui faceva parte anche Umberto De Falco.

I fatti e l’omicidio

Premesso quanto sopra, la mattina del 31 ottobre 2003 le vittime si trovavano a bordo della Volkswagen “Golf” GTI, condotta da Caterino, la cui marcia veniva sbarrata da un’Alfa 166 consentendo il sopraggiungere di un’altra autovettura dalla quale scendeva, entrando in azione, il commando di killer che esplodeva numerosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo delle vittime.

I Carabinieri, accorsi sul posto, rinvennero Caterino Sebastiano ormai deceduto mentre De Falco Umberto, gravemente ferito, moriva qualche ora dopo, in ospedale. Nel corso del sopralluogo furono repertati decine di bossoli riconducibili ad armi da guerra, mentre le autovetture utilizzate dal commando vennero successivamente ritrovate carbonizzate a San Tammaro (CE) e a Grazzanise (CE).

I soggetti destinatari da ordinanza di custodia cautelare sono: