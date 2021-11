Variante Omicron a Caserta: altri 5 positivi. Chiusa la scuola De Amicis

Nella classe di uno dei figlio del paziente zero, per intenderci, l’uomo ritornato dal Sud Africa e che in seguito ad un controllo è risultato positivo a covid 19 e inoltre dopo il sequenziamento è stato individuato come primo caso della variante Omicron in Italia, sono state riscontrate altre positività: 3 compagni di classe e un’insegnante.

Omicron?

Anche su questi casi verranno esaminati i dati attraverso il sequenziamento per comprendere da quale tipo di variante siano stati infettati i piccoli.

Intanto però, l’Asl di Caserta ha disposto la chiusura della scuola De Amicis, soprattutto in considerazione del contagio di un’insegnante.

Come spiega il presidente De Luca, c’è un ulteriore positivo e in questo caso è la badante. Quindi in totale i positivi sono 5.