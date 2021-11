Rapinata in casa nel milanese, anziana donna muore in ospedale

Una donna di 94 anni è morta in ospedale a causa di complicazioni dovute alla frattura del femore, procuratale da un rapinatore che lo scorso 6 novembre si era introdotto nella sua di Magnago (Milano) per rapinarla. L’anziana era stata immobilizzata, aggredita e rapinata dei gioielli. Strattonata e scaraventata per terra, nella caduta la donna si era rotta il femore. Nonostante le ferite, la 94enne era riuscita a chiedere aiuto ai suoi familiari, che allertarono il 112. Trasportata all’ospedale di Busto Arsizio (Varese), la donna è morta dopo qualche giorno di ricovero. Ora, l posizione del rapinatore si è aggravata.