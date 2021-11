Riduzione Tari 2021: Noale riapre il bando per le attività in difficoltà

30.11.2021 – Il Comune di Noale ha deciso di riaprire i termini del bando pubblico per la concessione di riduzioni del 60% della tassa rifiuti TARI per l’anno 2021 a favore delle attività economiche di Noale che abbiano subito gli effetti negativi derivanti dalla perdurante epidemia da virus COVID-19, comprovati dalla riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, per una percentuale pari ad almeno il 30%.

Il portale Veritas permetterà di richiedere la riduzione nel periodo compreso fra il 26 novembre ed il 13 dicembre 2021 a quelle utenze non domestiche che non abbiano ancora prodotto l’istanza.

Stefano Sorino, ass. Bilancio: “Crediamo che questa iniziativa vada nuovamente incontro alle attività economiche che hanno sofferto a causa delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria in corso e della conseguente diminuzione di fatturato che ne è derivata”