Roma, le ultime in vista della 15esima giornata di serie A Tim

Mourinho perde il capitano Pellegrini per infortunio, il ritorno in campo sarà nel 2022

La Roma scenderà in campo per il turno infrasettimanale della 15esima giornata di serie A Tim contro il Bologna mercoledì 1 dicembre alle 18:30. nella partita che si disputerà all’Ara i giallorossi dovranno fare a meno del loro capitano, Lorenzo Pellegrini sarà fermo fino al 2022.

L’infortunio, rimediato in casa contro il Torino al minuto 14, è più grave del previsto. Gli esami hanno evidenziato una lesione al quadricipite che farà saltare al numero 7 le ultime sei partite del 2021, campionato e Conference League.

Mourinho recupera però Veretout dopo la squalifica, il francese partirà quasi sicuramente titolare al fianco di Mkhitaryan e a uno fra Diawara e Perez. Cristante e Villar al momento sono in attesa degli esiti dei tamponi. In attacco sembra essere confermata per la terza partita consecutiva la coppia Abraham-Zaniolo. Anche a destra nessuna difesa, giocherà Karsdorp, con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio mentre a sinistra sarà staffetta tra El Shaarawy e Vina.

Il Bologna dovrebbe optare per la solita formazione anche se Mihajlovic spera di recuperare De Silvestri. Per il resto nessuna novità con Medel a guidare la difesa, e Arnautovic come riferimento offensivo supportato da Barrow e Soriano.