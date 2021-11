Taranto: Tchaikovsky, travolgente debutto all’Orfeo per stagione orchestrale 2021-2022

Protagonista il grande violinista Oleksandr Semchuk, Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianna Fratta

«Ricomincia l’ordinario che resta straordinario – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia lunedì sera dal palco del teatro Orfeo – per le emozioni che ci impegniamo a donare ad un pubblico sempre numeroso, che tanto attende da una Stagione orchestrale partita con un trionfo della musica classica dedicata a Tchaikovsky con il grande violinista Oleksandr Semchuk e l’Orchestra diretta da Gianna Fratta; la rassegna prosegue venerdì 3 dicembre, sempre al teatro Orfeo, con Paolo Jannacci che ricorderà le canzoni divertenti e ironiche di papà Enzo. E, a seguire, artisti di calibro internazionale per tanti generi che renderanno unico il palcoscenico dell’Orchestra della Magna Grecia. Partiamo con grande fiducia, felici che finalmente si ricominci con un teatro in massima sicurezza per un pubblico che ha voglia di tornare a divertirsi».

«Due grandissimi capolavori – ha sottolineato la direttrice d’orchestra Gianna Fratta – veri capisaldi della letteratura per violino e orchestra, eseguiti da un grande interprete come Semchuk; due momenti musicali della Fine dell’Ottocento, che hanno visto impegnata l’Orchestra della Magna Grecia: un’occasione per Taranto e le altre città nelle quali abbiamo eseguito insieme questa opera straordinaria».

Detto del debutto della Stagione orchestrale 2021-2022, il secondo appuntamento con la Stagione orchestrale con Paolo Jannacci è fissato per venerdì 3 dicembre alle 21.00 sempre al teatro Orfeo di Taranto. Erede di papà Enzo, sarà lui il protagonista di “Vengo anch’io, no tu no!”, programma musicale nel quale eseguirà i titoli più celebri di un immenso repertorio. Con lui, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina e Daniele Moretto alla tromba.

Dopo l’apertura con Oleksandr Semchuk e il tributo Tchaikovsky, e Paolo Jannacci con un concerto dedicato al geniale papà Enzo, la rassegna proseguirà con l’“anticonformista” Lucas Debargue, la stella inglese Carly Paoli, gli Extraliscio, la figlia d’arte Frida Bollani-Magoni, Brunello, Kurt Elling, ilCarnival Party, la violinista Sinranossian e Barcelona Opera Rock. Fra i direttori d’orchestra: Piovano, Sivilotti, Molinelli, Romano e Marcianò.

Paolo Jannacci, “Vengo anch’io, no tu no!”. Ingresso: Poltronissima 50euro, Platea centrale e Prima galleria, 40euro; Seconda e terza galleria 30euro. Abbonamenti: Poltronissima 255euro; Platea centrale e Prima galleria 220euro; Seconda e terza galleria 195euro. Info, Taranto: via Tirrenia 4 (099.7304422); via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it