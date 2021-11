Turista sequestrato, rapinato e scaraventato fuori da un’auto. 25enne portato al Grassi di Ostia

Il giovane è stato trovato e soccorso domenica mattina dai carabinieri che Io hanno accompagnato in ospedale

È stato sequestrato e rapinato poi, secondo quanto ha raccontato, anche scaraventato nel fango da un’auto in una strada buia tra Maccarese e l’oasi di Macchia Grande, in via Ottolenghi.

È la storia di paura di un turista tedesco di 25 anni, in vacanza a Roma, trovato vicino all’imbocco con l’autostrada A12 e soccorso domenica mattina dai carabinieri forestali che Io hanno accompagnato in ospedale, dopo aver ricevuto la segnalazione da alcuni addetti della Lipu che sorvegliano l’area nel comune di Fiumicino.

Il 25enne, come raccontano dall’Arma, è stato trovato “immerso nel fango e con diffuse ferite sul volto e sul collo”. Portato al Grassi di Ostia, è stato anche accertato uno stato di ipotermia. Ascoltato, ha raccontato di essere stato aggredito da ignoti per una rapina.