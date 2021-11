Venezia, Carabinieri Operazione Papillon, 39 arresti: anche estorsioni al Tronchetto, con cifre che hanno raggiunto i 6 mila euro mensili

30.11.2021 – Il 30 novembre, i Carabinieri del ROS – con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD), Bologna e Laives (BZ), nonché di unità SOS/API – hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 39 soggetti, indagati a vario titolo, per associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti , alcuni dei quali aggravati dalle circostanze previste dall’art. 416 bis 1 C.P.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Venezia, ha documentato l’esistenza di gravi e concordanti elementi relativi alla ricostituzione della disgregata organizzazione mafiosa nota come Mala del Brenta (già capeggiata da Felice Maniero) e sviluppatosi, a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della Frangia dei Mestrini, articolazione della Mala del Brenta.



Il gruppo, reclutando nuove leve, tra cui un imprenditore del settore del trasporto turistico lagunare, è accusato di aver strutturato una pericolosa associazione per delinquere, aggravata dall’essere armata e composta da più di dieci associati, capace di condurre azioni efferate, caratterizzate da modalità di condotta evocative della forza intimidatrice, tipica dell’agire mafioso. Le attività delittuose che sarebbero state realizzate dall’organizzazione avrebbero interessato principalmente: