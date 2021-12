A Burano giornata vaccinale dedicata alla somministrazione della terza dose

3.12.2021 – Continua la campagna vaccinale contro il Covid 19 nelle isole di Venezia promossa dall’Ulss 3 con la collaborazione del Comune di Venezia. Un’iniziativa – spiega in una nota l’Ulss – per andare incontro alle persone anziane e per portare loro la terza dose là dove abitano. Questa mattina a Burano, negli spazi della palestra Galuppi, oltre 300 persone hanno potuto ricevere la terza dose. Un’attività che ha visto coinvolti medici, infermieri e volontari di protezione civile impegnati nell’attività di informazione e assistenza ai cittadini.

“Un ringraziamento a tutto il personale sanitario dell’Ulss veneziana, in particolare al direttore Edgardo Contato, al Comune di Venezia, alla Municipalità e ai volontari della Protezione Civile che nei giorni scorsi hanno anche distribuito gli inviti a domicilio agli anziani, consentendo loro di potersi vaccinare, evitando i rischi dei lunghi spostamenti di viaggio”, il commento del consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa “Marta”.

La prossima giornata vaccinale sarà il 7 dicembre nell’isola di Sant’Erasmo.