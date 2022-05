Addio alla mascherina sull’aereo, ecco da quando

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Dal 16 maggio addio alle mascherine sugli aerei dell’Unione Europea. La nuova linea guida sulla sicurezza dei viaggi del Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie e dell’Agenzia europea per la Sicurezza aerea hanno dato il via libera per la rimozione delle mascherine ad eccezione per chi starnutisce o tossisce.

Le regole rimangono comunque diverse in base alla compagnia aerea anche se la raccomandazione rimane quella di mantenere le distanze e lavare frequentemente le mani.