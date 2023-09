Addio a David McCallum, il famoso dottor Donald Mallard in NCIS Unità anticrimine

Pubblicato il 26 Settembre, 2023

Lutto nel mondo della televisione per la morte di David McCallum, noto attore diventato famoso soprattutto per il ruolo del dottor Donald Mallard nella serie “NCIS Unità anticrimine“.

Addio a David McCallum, morto a 90 anni per cause naturali

Secondo quanto riferito dalla CBS, l’attore scozzese nato a Glasgow il 19 settembre 1993 è deceduto lunedì 25 settembre 2023 per cause naturali all’ospedale presbiteriano di New York, circondato dall’amore dei suoi cari.

Iniziò con piccoli ruoli, come quello de “La grande fuga”, ma il successo arrivò con la serie tv “Organizzazione U.N.C.L.E.” dove interpretava l’agente segreto russo Illya Kuryakin, ruolo che lo trasformò in un vero sex symbol.

Altra interpretazione degna di nota è stata quella di Acciaio nella serie “Zaffiro e Acciaio”, dove faceva coppia con Joanna Lumley. Dal 2003, fino alla sua morte, è stato una delle presenze fisse di “NCIS Unità anticrimine” dove ha indossato i panni del dottor Donald Mallard.

I trascorsi musicali di David McCallum

Molti non sanno che McCallum è stato anche un pregevole musicista e la musica evidentemente ce l’aveva nel sangue essendo il figlio del celebre violinista David McCallum Sr. e della violoncellista Dorothy Dorman.

Fu autore di molte hit negli anni ’60, in voga ancora oggi, periodo in cui registrò diversi album con il produttore David Axelrod e una delle sue canzoni più famose è stata The Edge, brano riproposto da Dr. Dre e Snoop Dog per la loro The Next Episode.

La vita privata

McCallum fu sposato con Jill Ireland, che sposò in seguito Charles Bronson, dalla quale ebbe 3 figli, uno dei quali morto tragicamente nel 1989 per overdose. Nel 1967 si è sposato una seconda volta e da quest’altro matrimonio sono arrivati altri 2 figli. Dal 1999 è inoltre stato naturalizzato cittadino statunitense, dichiarandosi apertamente un convinto fan del Partito Repubblicano.