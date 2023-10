Addio a Mattia Stano: il campione di basket aveva solo 27 anni

Pubblicato il 28 Ottobre, 2023

Mondo dello sport in lutto. Il campione di basket aveva solo 27 anni; nel 2020 si era sottoposto ad un trapianto di fegato, dopo la scoperta di un tumore.

Si è spento a Matera a 27 anni Mattia Stano, giocatore di basket che aveva militato in serie A2 e B. Mattia, nel 2020, era stato sottoposto a un trapianto di fegato a causa di un tumore ed era tornato a giocare dopo un anno diventando anche testimonial delle donazioni di organi. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. Numerosi i messaggi di cordoglio per la grave perdita del cestista. Domani (29 ottobre) alle 15:30 nelle parrocchia del Cristo Re a Matera si terranno i funerali.

Anche Agropoli piange Mattia Stano, giovane di soli 27 anni originario di Matera morto a causa di una malattia con la quale combatteva da tempo. Sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la prematura ed improvvisa scomparsa del campione di basket.

Agropoli, piange il campione

Mattia Stano originario di Matera aveva militato con i delfini giocando anche in A2. “Ti vogliamo ricordare perché per due anni sei stato parte della nostra grande famiglia e sarai sempre un pezzo di noi. Continua a segnare e a sorridere sempre” scrive in un messaggio la Polisportiva Basket Agropoli.

l 27enne lottava da tempo con una malattia. Nel 2020 era stato sottoposto ad un trapianto al fegato che aveva fatto sperare parenti e amici. Mattia era tornato anche a giocare ma, poi la malattia si è riacutizzata spegnendolo a soli 27 anni. Mattia lascia la mamma Uliana, il fratello Erasmo Alessandro, la cognata Federica, e la nipotina Maria Giulia. Il funerale sarà celebrato domenica 29 ottobre alle ore 15.30 presso la parrocchia Cristo Re a Matera.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa del 27enne Mattia Stano. La squadra Lions Bisceglie scrive sui social:

“Ci uniamo al cordoglio commosso che in questi minuti è espresso dagli ambienti del basket di Puglia e Basilicata, colpito dalla terribile notizia della morte prematura, a soli 27 anni, di Mattia Stano. Un ragazzo che abbiamo incrociato da avversario lungo il nostro percorso, con le canotte di Agropoli e Olimpia Matera. Un giovane e talentuoso cestista che con tenacia era riuscito a superare alcuni momenti di difficoltà tornando a giocare per la Virtus Matera e contribuendo alla promozione della squadra lucana nella nuova Serie C. La dirigenza, i collaboratori e tutti gli atleti del club rivolgono un unanime messaggio di vicinanza ai familiari e agli amici di Mattia Stano. La terra gli sia lieve.”

“Se ripenso a tutte le pizze che ho perso perché ad ogni partita eri sempre il top e davi sempre il massimo, beh oggi ne vorrei perdere altre mille e mille ancora pur di rivederti in campo, ma il destino ha deciso per te e ha deciso che da oggi dovrai segnare e gioire dall’alto, da oggi sarai di nuovo con il tuo papà che tanto amavi e avrai modo di chiacchierare con il Ds che ti aveva voluto qui ad Agropoli. Due anni belli, intensi, giocati con spensieratezza ma soprattutto divertimento. Un abbraccio fortissimo Mattia Stano ovunque tu sei e ricordati che sei e sarai sempre un nostro delfino.” È il messaggio carico di dolore scritto da Floriana Russo.

L’amico Enrico Palma ha scritto: “Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un amico, una persona speciale che ha vissuto qualsiasi momento con il sorriso senza mai una parola fuori posto.

Grazie di tutto Mattia Stano. Veglia su di noi”

“Un’altra notizia terribile per la comunità della pallacanestro. Per la quale è difficile trovare le parole giuste. Tutti abbiamo sperato fino all’ultimo che vincessi la partita più importante, ma non è stato così.

La Valentino Basket Castellaneta si associa al dolore ed è vicina alla famiglia di Mattia Stano. Riposa in pace.” Il messaggio di cordoglio comparso sulla pagina Valentino Basket Castellaneta.

E ancora: “Società, team e staff del Basket Corato si stringono in memoria di Mattia Stano, morto prematuramente alla giovanissima età di 27 anni. Appassionato di pallacanestro, ha indossato la canotta neroverde nella stagione 2015/16. Durante la sua carriera, ha militato anche in A2 e B. Dopo il trapianto al fegato del 2020, Mattia era tornato a calcare il parquet, pieno di gratitudine e speranza. Ci uniamo al dolore della famiglia, nel ricordo di un ragazzo col sorriso sempre stampato in volto.”

Sulla pagina Tifo Matera si legge: “La città di Matera piange la scomparsa di Mattia Stano, giovane cestista materano, che per anni ha combattuto contro un male terribile. Alla famiglia vanno le condoglianze più sincere da parte di Tifo Matera e di tutti i materani. Ciao Mattia.” Foto dal profilo facebook