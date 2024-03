Addio al noto tiktoker Giorgi “Tzane” Janelidze: ecco come è morto

Pubblicato il 14 Marzo, 2024

Una stella di TikTok è morta tragicamente, si tratta di Giorgi “Tzane” Janelidze, 23enne georgiano che si trovava a Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due noti tiktoker durante un’escursione.

Come è morto Giorgi Janelidze?

Janelidze, insieme agli altri due compagni di avventura, si trovava in Italia e stava effettuando un’escursione a Roghudi, quando è scivolato in un dirupo. I suoi compagni di viaggio hanno subito contattato i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno fatto fatica a recuperare il corpo del ragazzo precipitato in una scarpata.

I vigili del fuoco, considerate le difficoltà di risalire la scarpata, hanno richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme con una barella con il verricello per recuperare la salma. Per Giorgi Janelidze, che sul suo profilo vantava circa 100.000 follower, non c’è stato nulla da fare.

L’addio degli altri due tiktoker

Dal 12 marzo scorso Janelidze era in vacanza in Calabria insieme ad altri due content creator, cioè Dream Greek e Christos Koyas, tutti giunti in Italia per girare dei video social da condividere poi sulle piattaforme per i loro follower.

La vacanza purtroppo è risultata fatale per il 23enne e l’episodio ha scosso gli altri due influencer e compagni di viaggio. Koyas, in ricordo dell’amico scomparso, ha scritto questo toccante messaggio sui social: “Purtroppo Janne non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace”.

