Adesso pagano per contagiarsi: nuovi Covid party su Telegram

Si chiama Casual Coronavirus Party e si trova su Telegram: è una chat nella quale si incontrano malati di Covid-19 e persone che intendono contagiarsi. La festa per il contagio arriva anche in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è ottenere il Green pass, poiché si è guariti. Si mette un annuncio nel gruppo e chi è positivo risponde.

Covid party: il tariffario

Ma c’è di più: esiste un vero e proprio tariffario. C’è chi scrive: “Cerco positivi in zona Verona, offro 50-80 euro”. Il pagamento, spesso, è in contanti (ma c’è chi chiede un anticipo). Una prestazione veloce, che si svolge in un giorno o due, tuttavia può costare anche 100 o 200 euro. Si tratta di incontrare un positivo, restando a distanza ravvicinata. Funziona bere dallo stesso bicchiere. Si torna al lavoro dopo circa due settimane, dopo la guarigione, che – però – potrebbe anche non arrivare.

“Vivo al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone ma, sono disposto a fare anche mille chilometri per contagiarmi”

Ecco alcuni dei messaggi che si leggono in chat: “Ciao, sono di Udine, cerco positivi in zona. Va bene anche in Veneto”; “Vivo al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, ma sono disposto a fare anche mille chilometri per contagiarmi“.