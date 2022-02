Agevolazioni sociali 2021, online il bando per presentare domanda Sostegno alle spese per le utenze e fondo per lavoratori licenziati.



Sostegno alle spese sostenute dalle famiglie residenti per luce, telefono e riscaldamento, ma anche per prodotti farmaceutici e visite medico-specialistiche. Oltre ad un fondo, riservato ai lavoratori dipendenti residenti nel Comune di San Vincenzo, destinato a coloro che sono stati collocati in cassa integrazione o siano stati licenziati. È online ed è consultabile sul sito del Comune di San Vincenzo il bando per le agevolazioni sociali 2021, destinato a erogare contributi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle persone anziane e/o disabili e comunque soggetti in condizione di disagio. Ci sarà tempo fino alle ore 13 del prossimo 4 marzo per poter presentare domanda.



Il fondo utenze prevede un sostegno economico per spese di luce, telefono, riscaldamento effettuate tra il 1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021, mentre il fondo sociale prevede contributi a sostegno di spese per prodotti farmaceutici e visite medico- specialistiche effettuate sempre tra il 1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021. In entrambi i casi l’entità del contributo potrà raggiungere un massimo di 200 euro.

Per questi due fondi potranno concorrere i richiedenti che rispondono a una delle seguenti casistiche: famiglie assistite dal servizio sociale Asl, con Isee pari o inferiore a 8.600 euro; famiglie nelle quali siano presenti una o più persone non autosufficienti o portatori di handicap o malattie invalidanti almeno al 67%, in possesso di Isee pari o inferiore a 15.000 euro; famiglie con unico componente ultra65enne, o nucleo familiare formato da più di un componente ma in cui l’unico percettore di reddito rilevabile ai fini Irpef sia il componente ultra65enne, con un Isee non superiore a 8.600 euro; nucleo familiare formato da due o più componenti, di cui almeno uno ultra65enne, nel quale siano percettori di reddito rilevabile ai fini Irpef non più di due componenti, di cui almeno uno ultra65enne, in possesso di un Isee non superiore a 15.000 euro.



Il fondo lavoratori licenziati o cassaintegrati è riservato ai lavoratori dipendenti, residenti nel Comune di San Vincenzo che, a partire dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, per l’intero periodo o per periodi più brevi, siano stati collocati in cassa integrazione o siano stati licenziati con interruzione anticipata del contratto di lavoro, in possesso di attestazione Isee in corso di validità con Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Previsti interventi che vanno dal rimborso di parte delle spese per l’asilo nido, la refezione scolastica, il trasporto extraurbano o le tasse universitarie – se in presenza di bambini e studenti nel nucleo familiare – a contributi per locazione o Tari.



Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo entro le 13 di venerdì 4 marzo 2022, utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale digitando questo link https://bit.ly/3H8UjJk. La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di riconoscimento e della firma del richiedente, potrà essere presentata tramite mail ordinaria o pec (posta elettronica certificata) con oggetto ‘Bando agevolazioni sociali anno 2021 – domanda di partecipazione’, all’indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it, oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 10:00 alle 13:00 – martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30. Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio Istruzione Pubblica e Politiche Sociali del Comune di San Vincenzo ai numeri 0565/707232, 0565/707262 e 0565/707204.