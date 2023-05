Alena Seredova, che stoccata a Buffon: “Vendetta? Io non dimentico…”

Pubblicato il 25 Maggio, 2023

Nell’agosto del 2022 Alena Seredova confessò che sarebbe convolata a nozze con Alessandro Nasi e ormai manca davvero poco al giorno del fatidico sì. L’imprenditore ha fatto tornare il sorriso alla modella ceca, che ha sofferto a lungo dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon: “Pensare meno e più a me stessa forse ha aiutato” – ha dichiarato la Seredova, con una punta di malizia.

La love story tra Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova, a poche settimane dal suo secondo sì, ha voluto ripercorrere le tappe della sua storia con Alessandro Nasi che, per sua ammissione, è stato molto discreto nell’approcciarsi a lei: “É stato molto divertente all’inizio, lui non sapeva niente della mia storia. Pensavo di stare bene, da sola, e invece mi sono resa conto che farmi avvicinare da una persona piena di sentimento non era una cattiva idea. Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”.

La modella aveva appena rotto con Gigi Buffon, che gioca ancora e ha rinnovato col Parma, che nel frattempo aveva già avviato una relazione con Ilaria D’Amico. La Seredova quindi voleva concentrarsi unicamente sulla famiglia e soprattutto sui due figli avuti dal portiere.

Poi ha parlato della fatidica proposta: “Quando mi ha chiesto di sposarlo non me l’aspettavo. Un po’ per l’età e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere, per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”.

La stoccata a Gigi Buffon

Il matrimonio sarà organizzato da Alessandra Grillo, la stessa wedding che aiutò anche Chiara Ferragni, e si terrà a Noto in Sicilia. Quando però le è stato chiesto di un’ipotetica famiglia allargata, che naturalmente comprenderebbe Gigi Buffon, lei si è irrigidita e ha risposto così: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi”.

La Seredova ha avuto due figli con il portiere e una con Nasi, ma non vuol sentir parlare di famiglia allargata. Evidentemente non ha dimenticato di essere stata “mollata” dal portiere per la D’Amico e infatti ha riservato una frecciatina piuttosto velenosa al suo ex marito: “Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.