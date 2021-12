Ali babà a Roma chiude temporaneamente, panico sui social

Il famoso locale adibito alla vendita di kebab è stato oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine che ne hanno determinato la chiusura per alcuni giorni

Nella città di Roma se si parla di Kebab si pensa automaticamente ad “Ali Babà”. Lo storico locale dedicato alla vendita di questa pietanza orientale è sito nella zona Arco di Travertino ed è meta frequente dei cittadini romani.

Era circolata nel web in questi giorni una foto che mostrava la serranda abbassata, con degli agenti di polizia intenti a fissare un cartello, monito per i clienti sulla chiusura temporanea dell’attività.

Così lo staff di “Ali Babà” attraverso l’account ufficiale, ha scritto un messaggio: “attenzione della gentile clientela, nelle ultime ore sono circolate in rete foto riguardanti la presunta chiusura del nostro locale. Volevamo rassicurare la nostra clientela per quanto riguarda le nostre modalità di lavoro, sono stati effettuati in questi giorni dei controlli da parte delle forze dell’ordine in merito al rispetto delle norme anti contagio ben note a tutti. Il locale riaprirà nei prossimi giorni”.

Lo scorso 7 Dicembre l’attività era stata oggetto dei controlli delle forze dell’ordine. La situazione è apparsa subito sotto controllo: i dipendenti erano regolarmente muniti di Green Pass e dotati di mascherine. Mancavano però alcuni dispenser per l’igienizzazione delle mani e c’erano troppe persone all’interno del locale. Il mancato distanziamento interpersonale sarebbe quindi il motivo principale a determinare la chiusura temporanea del locale, ma i proprietari fanno sapere tramite RomaToday che riapriranno già nella giornata di oggi, poco prima della mezzanotte.