Alle fiere di Santa Lucia di Piave il consorzio agrario di Treviso e Belluno si presenta con tante novità e uno stand completamente rinnovato

Con 13 conferenze e 1000 mq di stand espositivo, il Consorzio Agrario sarà presente alla fiera internazionale dell’agricoltura dall’11 al 13 dicembre. Saranno proposti nuovi prodotti, servizi e tecnologie per coprire ogni esigenza degli agricoltori e i consumatori potranno conoscere il mondo del settore primario attraverso le parole dei relatori, toccando con mano questa realtà.

9.12.2021 – Tornano le Fiere di Santa Lucia di Piave, torna l’atteso stand del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.

Dall’11 al 13 dicembre si svolgerà la 1361^ edizione della Fiera internazionale dell’agricoltura e il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno annuncia la propria presenza presso il padiglione n. 27 con nuovi prodotti, servizi e tecnologie. Ma le novità riguardano anche i numeri di argomenti trattati per soddisfare ogni tipo di esigenza e la superficie occupata: ben 13 conferenze organizzate nelle tre giornate di fiera e 1000 mq di stand espositivo.

Oltre alle aree dedicate ai vari settori di competenza (vigneti, macchine, zootecnia, assicurazione, etc…) nello stand espositivo troveranno spazio anche diverse iniziative, a partire dalla musica con il Dj set di Maury Vj, la possibilità di degustare i piatti della tradizione nell’area catering e la distribuzione di gadget e omaggi TuttoGiardino dedicati soprattutto ai più piccoli.

A fare la parte del leone saranno però gli incontri tecnici che per tre giorni animeranno lo spazio eventi dello stand: si inizierà sabato 11 dicembre con tre conferenze alla mattina ed altrettante nel primo pomeriggio. Gli argomenti trattati saranno la viticoltura – dalle malattie alle tecniche innovative come le varietà resistenti – l’agricoltura di precisione, l’apicoltura e le nuove macchine e attrezzature. Tra i relatori non ci saranno solo esponenti del Consorzio Agrario, ma anche esperti dei vari settori e dei partner per avere più voci e spunti per un dialogo che coinvolga a 360° il mondo agricolo.

Il giorno dopo, domenica 12 dicembre, si darà spazio anche alla partecipazione diretta del pubblico, in particolare con dei corsi base per la potatura e la cura degli alberi da frutto. Si tornerà a parlare di api alla mattina, per poi proseguire con la gestione dei frutteti, appuntamento che verrà riproposto anche nel primo pomeriggio.

Infine, nella giornata di chiusura di lunedì 13 dicembre è prevista un’intensa mattinata: si parlerà di miele, sia dal punto di vista dell’agricoltore sia del consumatore, e dei mezzi per mettere in sicurezza le coltivazioni con le assicurazioni. E poi due grandi novità poiché si entrerà nel tema dello zucchero – la new entry del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno – per terminare con l’attesa presentazione New Holland che illustrerà la propria gamma di trattori di ultima generazione: ad inaugurare la nuova serie il trattore da frutteto T4F Stage V, che sarà possibile ammirare durante i tre giorni della fiera e verrà presentato ufficialmente da New Holland lunedì 13 dicembre alle ore 12.00 presso lo stand del Consorzio Agrario. Una macchina ancora più performante che si inserisce a pieno titolo tra i mezzi orientati ad un’agricoltura 4.0.

Di seguito l’elenco completo degli eventi organizzati dal Consorzio Agrario di Treviso e Belluno

SABATO 11 DICEMBRE

· 11:00-11:20 | “Le nuove varietà resistenti VCR: tecnica e normativa”

Relatore: Dott. Daniele Cecon, Area manager VCR

· 11:35-11:55 | “Agricoltura di precisione – PLM Precision Land Management”

Relatore: Dott. Riccardo Manfrin, New Holland – Responsabile commerciale PLM

· 12:10-12:40 | “New Holland lancia i trattori speciali T4 F/N/V di nuova generazione”

Relatore: Dott. Emanuele Paganelli, New Holland – Marketing & Communication Manager

· 14:30-15:10 | “Salviamo le api dall’insidia Varroa”

Relatore: Sergio Serafin, APAT – Tecnico Apistico Regione Veneto

· 15:25-15:45 | “Innovazione tecnologica per la gestione verde del vigneto: sistema Dynamic”

Relatore: Dott. Andrea Gaidano, Responsabile Impiantistica e Vigneti – Consorzio Agrario

· 16:00-16:30 | “Tra Insetti Alieni, Flavescenza e Cambiamenti Climatici – Un Nuovo Approccio alla Viticoltura”

Relatori: Dott. Alessandro Tarragoni e Dott. Diego Zanet, Consulenti Chloe Farming Consultant

DOMENICA 12 DICEMBRE

· 10:10-10:50 | “Il meraviglioso mondo delle Api”

Relatore: Prof. Stefano Dal Colle, Presidente APAT- Apicoltori in Veneto

· 11:00-12:30 | “Corso di base per potatura e cura degli alberi da frutto”

Relatore: Prof. Giovanni Rigo, Esperto di Vita in Campagna

· 14:00-15:30 | “Corso di base per potatura e cura degli alberi da frutto”

Relatore: Prof. Giovanni Rigo, Esperto di Vita in Campagna

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

· 09:30-10:10 | “Il miele: proprietà e consigli per la scelta e il consumo”

Relatore: dott. Igor Gatto, Apicoltore Professionale, Vicepresidente APAT

· 10:25-10:45 | “Coltiviamo Sicurezza – Cattolica Assicurazioni”

Relatori: Giorgio Bortoletto e Giuseppe Cervellin, responsabili ASSICAP

· 11:00-11:40 | “Zucchero Italiano e Bio, importante novità per il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno”

Relatore: Dott. Andrea Gaidano, Responsabile Impiantistica e Vigneti – Consorzio Agrario

· 12:00-12:30 | “New Holland lancia i trattori speciali T4 F/N/V di nuova generazione”

Relatore: Dott. Emanuele Paganelli, New Holland – Marketing & Communication Manager

L’EVENTO SI TERRÀ NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID VIGENTI

GREEN PASS OBBLIGATORIO