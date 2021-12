Allerta arancione, scuole chiuse nel casertano. Ecco quali

Allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani giovedì 2 dicembre. Forti temporali, vento forte e mare agitatoin tutta la Regione Campania. Massima attenzione a dissesto idrogeologico.

Allerta arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di #allertameteo per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello Arancione. Queste le ragioni per cui il sindaco di Caserta, ha firmato oggi un’ordinanza di chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani giovedì 2 dicembre.

Non solo Caserta, avrà le scuole chiuse ma anche altre città della provincia di Caserta, ecco quali: San Nicola la Strada, Santa Maria La Fossa, Pignataro Maggiore, Casagiove, Mondragone, Carinola, Casal di Principe, Calvi Risorta.

E queste le città con le scuole chiuse nelle altre province Campane:

Roccapiemonte, Somma Vesuviana, Casamicciola Terme, Scafati, Sarno, Roccadaspide, Portici, Ercolano, Pompei, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Nocera Superiore, Torre Annunziata, Lacco Ameno, Siano, Castel San Giorgio, Barano d’ Ischia, Ischia, Boscoreale, Napoli, Gragnano, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Quarto, Monte di Procida, Caiazzo, Teano, Bacoli.