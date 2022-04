Amici 21, parole da brividi di Lda dopo l’eliminazione. Commozione per la De Filippi

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Luca D’Alessio, figlio di Gigi, in arte Lda è stato ‘eliminato del sesto serale di Amici 21, in onda ieri (sabato 23 aprile). Il cantante napoletano, che ha gareggiato nella squadra Zerbi-Celentano, ha perso al ballottaggio dopo una tiratissima sfida con Nunzio, il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Un solo eliminato ieri nel sesto serale di Amici 21, al ballottaggio finale sono andati Nunzio, Dario e Lda: il primo a passare è stato Dario e il verdetto finale è stato comunicato dalla De Filippi – come accade sempre – quando i ragazzi erano già ritornati in casetta.

Secco il breve messaggio di Maria: “Non voglio fare premesse, ha detto, arrivo subito al finale. Esci tu Luca». Da lì, l’incredulità di Nunzio che più volte ha ‘contestato’ il verdetto continuando a ripetere “Non è giusto” mentre la reazione di Lda è stata più contenuta, dimostrando una grande maturità acquisita: “Non sono più quello di prima, ha spiegato, quello del pomeriggio, è giusto che vada via”.

La commozione dell’addio

Prima di lasciare l’equipe, Luca D’Alessio ha avuto un pensiero per ognuno dei suoi compagni; ha salutato i suoi ‘amici dedicando un pensiero a ognuno di loro, poi alla De Filippi ha detto parole davvero commoventi: “Maria ti devo ringraziare perché mi hai fatto diventare Luca“. “Forse lo sei sempre stato – ha risposto la conduttrice – che poi ha svelato un episodio molto personale che dimostra la grande correttezza di Gigi D’Alessio: “Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante lui abbia il mio numero, per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale”. “E questa è maleducazione però!” ha risposto Lda, dimostrando ancora una volta ironia e maturità, facendo in modo di sciogliere la tensione e strappando a tutti un sorriso liberatorio.

Poi Maria ha proseguito: “Essere figlio di Gigi D’Alessio per certi versi è un privilegio, per la carriera che vuoi fare è un fardello pesante spero che sia una cosa con cui hai imparato a convivere”.

“Ho avuto la possibilità di farmi conoscere, di esprimermi, mi avete migliorato e ora la gente sa chi sono”, ha detto alla fine Luca. Ormai, per tutti, Lda.